“La segunda fue más difícil, ya que Fanello me metió mucha presión, venía rápido, no me dio pie a relajarme nunca”, expresó Schmit, quien junto a Fanello brindó un show vibrante en el cierre de la segunda fecha y el público se lo reconoció.

“Hace muchos años que nos conocemos. Yo sé que es un piloto muy aguerrido, sabía que en las dos últimas vueltas, estando tan cerca de mí, se iba a tirar a pasarme, así que me concentré en cuidar el interno en la curva y seguir acelerando”, explicó el piloto de Yamaha, y añadió: “Dejé todo en la pista; si después se perdía la carrera en las dos últimas vueltas, por lo menos me iba a ir a mi casa sabiendo que no me había guardado nada”.

“Creo que todo lo que hice durante el fin de semana se lo debo a la gente. Un granito de todo mi trabajo es producto de la gente que me apoya”.Marco Schmit. Ganador en la 2ª fecha del Argentino de MX

Vibró La Barda

Para Schmit, el apoyo de las más de 3 mil personas que hubo en La Barda fue fundamental. “Hace muchos años que no teníamos una competencia a nivel nacional. Que la gente se vuelva tan hincha de uno, que apoye tanto desde afuera, que caliente el ambiente y te dé ánimo cuando falta tan poco y uno viene con el físico desgastado, es una ayuda enorme”, destacó.

La próxima fecha será en San Martín de los Andes (6 y 7 de mayo). “Las carreras cerca nos favorecen tanto en lo deportivo como en lo económico, son pistas que conocemos y complicadas para los pilotos que vienen de afuera, hay que sacar provecho, hacer carreras inteligentes y tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles”, analizó.

El objetivo de la temporada es “traer el título Argentino otra vez a Neuquén”. Para eso trata de sumar ritmo en otros certámenes (como en la MX del Sur). “Hay que laburar mucho para poder conseguirlo. Lo que sucedió en Neuquén es un empujón muy grande para ver que estamos muy bien parados, que tenemos una moto de punta y un equipo que está trabajando mucho”, concluyó Schmit.

2 puntos separan a Schmit de Poli, el líder.

El neuquino fue 6º en Mar del Plata (se corrió sólo una manga, por lluvia) y con los 40 puntos que sumó en Neuquén quedó muy cerca de Joaquín Poli.