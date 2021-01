El pacto de precios golpea a las carnicerías neuquinas

Walter Pagani, dueño de Carnes Argentinas, un importante local que funciona en la calle Perticone al 500, explicó que en su negocio implementaron algunas medidas para bajar los precios pero que no pueden llegar a los valores que ofrecerán los supermercados. “Algunos frigoríficos nos dicen que hay faltante de mercadería y otros que no pueden llegar a esos valores. Sin embargo, nosotros pudimos poner en mostrador, por ejemplo, cortes como la paleta a 499 pesos y tapa de bife a 399”, dijo Pagani.

No obstante, señaló que cuando “no hay apoyo de los frigoríficos no podemos competir con Coto o la Anónima, que tienen sus propios frigoríficos” y resaltó: “Nosotros somos una carnicería grande pero ellos están a otro nivel”.

Respecto a las medidas anunciadas por Nación, dijo que lo bueno sería que fueran para todos. “Duele y da bronca esto porque seríamos los primeros en sumarnos pero no nos incluyen. Lo que queremos es que sea haga un plan de verdad no una medida para zafar. Hay que sentarse con los frigoríficos y los exportadores para que una cuota de lo que exportan lo dejen en el mercado interno. No poner límites pero sí una medida de ese tipo que ayudaría y mucho al tema de los precios”, indicó.

“Es una vergüenza, es una medida únicamente para los grandes”, se quejó, por su parte, Juan Maldonado, dueño de la carnicería 5 Estrellas, ubicada en calle Belgrano al 4100.

El asado, un lujo: aseguran que a fin de mes costará más de $1.000 Omar Novoa

Dijo que en su caso no tiene posibilidad de competir con los valores del acuerdo nacional. Explicó que la media res, con pago en efectivo, se compra a 400 pesos el kilo (si no es efectivo el valor puede llegar a 420). “Y tiene un 15 por ciento de desperdicio, con lo cual el valor real de costo es 500 pesos y de ahí después tenemos que poner el precio nosotros”, advirtió. “Todo lo de pulpa está de 600 pesos hacia arriba. Menos que eso no podemos cobrar si queremos vender carne buena. Además, no podemos bajar la calidad, yo prefiero vender menos pero calidad”, aseguró.

En un sentido parecido se manifestó el responsable de Carnicería Carlitos, ubicada en Belgrano al 2100 en la zona oeste de la ciudad. “Hacen acuerdos con los grandes exportadores y frigoríficos pero siempre quedamos afuera”, se quejó.

El acuerdo de precios con los supermercados fija descuentos de hasta un 30 por ciento para 10 cortes. La medida regirá, al menos, hasta el 31 de marzo y luego se revisará.

La tira de asado quedará en 399 pesos (29 por ciento por debajo de diciembre), vacío 499 pesos (20 por ciento), matambre 549 pesos (13 por ciento), tapa de asado 429 pesos (15 por ciento), cuadrada/bola de lomo, 489 pesos y rosbif 399 pesos (12 por ciento).

También se sumará la carne picada (265 pesos) y el espinazo (110 pesos), incluidos en el programa Precios Cuidados.