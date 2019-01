“Me quedan muchas dudas de que esto estaba muy bien planeado. Él tenía un abogado esa misma madrugada. Hay algo raro acá, siempre me pregunté si Mariana sabía algo de más”, confió Luis a LM Neuquén y aseguró que su hija había sufrido varios episodios de violencia de género por parte de su pareja. “Estuvimos dos años y medio para que la fiscal Soledad Rangone le diera el expediente a otro fiscal. Para ella fue un suicidio, pero nunca consiguió las pruebas y no quería seguir investigando”, explicó Luis.

Desde el 2014, la causa estuvo en manos de cinco fiscales distintos pero nunca se cambió la carátula y ahora se encuentra archivada. En 2017, el licenciado Enrique Prueger realizó un informe donde estableció que “la víctima no se ahorcó, la estrangularon” y presentó varios indicios como que el cable con el que supuestamente se había ahorcado la joven no tenía nudos y que en realidad nunca había permanecido colgada.

“El día anterior a su muerte a fui a cargar combustible a la estación de servicio donde ella trabajaba y jamás la noté deprimida, no me dijo nada”, recordó el padre de la joven y agregó: “Al otro día me llamaron a las 7 de la mañana diciendo que mi hija se había suicidado. Entré por la fuerza y me encontré con mi hija muerta, con manchas de sangre, un televisor tirado, todo desparramado. Algo había pasado ahí adentro. Había como seis bolsas de consorcio llenas de ropa de ella, era como que se iba a ir”.

“Yo sé que la mataron y la Justicia me dice que fue un suicidio. El tipo está suelto, ¿cómo se puede salir a la calle tranquilo?”, afirmó el hombre, que además sufrió múltiples amenazas de muerte en estos años.

“Tengo mucha fe para que esto salga a la luz. Mi hija era hermosa, con ella me sacaron una parte de mí. Seguiremos hasta que haya justicia”, concluyó Luis.