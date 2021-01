El papa Francisco comparó el aborto con asesinato

En este sentido, el papa Francisco continuó diciendo: “¿Tengo derecho a hacer esto? La respuesta científica: la tercera semana, casi la cuarta, hay todos los órganos del nuevo ser humano en el vientre de la madre, es una vida humana. Hago esta pregunta: ¿es correcto cancelar una vida humana para resolver un problema, cualquier problema? No, no está bien. ¿Es correcto contratar a un sicario para resolver un problema? ¿Uno que mata la vida humana? Ese es el problema con el aborto. Científica y humanamente. No te metas con las religiones que vienen después, pero no pierdas tu conciencia humana”.