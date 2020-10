"El papá de Neneo nos siguió y apuntó con un arma"

A un año del crimen de Luciano Fuente , Lucianito como le decían sus familiares y allegados, nada parece haber cambiado en el barrio Peñi Trapún de Cutral Co. Los niños siguen sin poder jugar tranquilos en la calle, los disparos aún se escuchan por las noches y la construcción de la comisaría parece no ahuyentar a los delincuentes. Lo que es aún peor, la noche del aniversario de su muerte, sus papás fueron perseguidos y amenazados con un arma por el padre del único acusado por el crimen.

La madre de Luciano atribuye esas actitudes por parte del padre del único acusado a los resultados de las audiencias contra su hijo. "Cuando son las audiencias parece como que se quedan enojados y como el otro día (el lunes) tuvimos una audiencia, creo que fue por eso", indicó Yereni. Detalló que el ataque ocurrió cuando iban a dejar a su hermano a Plaza Huincul.

"Se nos acercaron. La familia de él (Neneo), nos siguieron. Nos apuntaron con un arma. Para defendernos tuvimos que chocarlos. Puteaban, nos decían de todo", relató la mamá de Lucianito, quien apuntó directamente contra el padre del acusado de matar a su hijo. "Es el papá de Neneo. No sabes los armas que tiene, como esas largas de la policía".

"Lo que le pasó a Luciano puede ocurrir de vuelta, en el barrio no cambió nada. Está cada vez peor, más feo", expresó Yereni, la mamá de Luciano, en una entrevista con LM Neuquén. Además, se lamentó que con el tema del Covid tuvo que frenar la junta de firmas y demás actividades en reclamo de mayor seguridad en el barrio. "Ahora no podemos salir, pero se que todos en el barrio esperan lo mismo, justicia por los niños, que puedan ser libres y que no le pase a nadie más lo que le pasó a mi hijo".

Buscando fuerza en su interior, por sus otras hijas, Yereni sigue adelante. Al mediodía repartió algunos globos blancos alusivos al pedido de justicia por la muerte de su hijo, pero confiesa que hay días que se da por vencida. "Hay veces que puedo y otras que no. Hay días que no como, que me quedo acostada en la cama y ahí está mi compañero para ayudarme. Pero estoy medicada con pastillas para dormir y así y todo, no duermo. Es muy difícil", expresó con la voz entre cortada.

Quedarse en la casa, como ahora todos estamos confinados a estar, para ella es otro gran dolor. "Estar acá es muy tormentoso, en la casa con las paredes pintadas y con dibujos hechos por él. Son muchos recuerdos", sostuvo Yereni, quien espera en algún momento mudarse a otro lugar, libre de recuerdos tristes y en un barrio más tranquilo.

"Lo que más pido es justicia. Que se haga justicia, porque a pesar del dolor, tenemos que aguantar cosas. El día a día te mata. Yo es como si estuviera muerta en vida", sentenció la mamá de Luciano, quien atraviesa cada audiencia con dolor. "Es revivir todo, me duele cada audiencia".

Nada cambió en el barrio

Pidieron juicio por jurados

Tanto la fiscalía, a cargo de Maxiiliano Breide Obeid, como el abogado querellante Omar Pérez presentaron su acusación con las pruebas y testimonios que serán presentados en juicio, donde también solicitaron que Diego Neneo San Martín vaya a juicio por jurados.

"El tiene un antecedente de una condena anterior de 3 años de ejecución condicional por un robo, por lo que se pedirá como agravante a la hora de merituar la pena. Nosotros pretendemos una condena superior a lso 15 años, por lo que pedimos un juicio con jurado popular", expresó Omar Pérez a LM Neuquén, quien adelantó que el martes la fiscalía presentó la acusación y este jueves, el adhirió a la misma y sumó dos testigos.

Ahora resta que la defensa presente su acusación y esperan que para fines de octubre, la Oficina Judicial fije fecha y hora de audiencia para el control de acusación.