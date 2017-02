"El parate me vino bien porque no podía llegar al 29"

Neuquén.- La suspensión de los distintos torneos puso de mal humor a la patria futbolera. Si cuesta estar un domingo sin ver a la redonda girar, ni hablar de esperar casi dos meses. No sólo para el hincha que quiere alentar a su equipo, sino para los entrenadores que tuvieron que rediagramar la pretemporada y también para la dirigencia que debe hacer malabares para cumplir con los salarios de sus empleados. En este escenario, unos pocos salieron beneficiados. Esos jugadores que arrastraban lesiones y que ya se veían mirando los partidos desde las tribunas. Uno de ellos fue Víctor Manchafico, que el 23 de diciembre fue intervenido quirúrgicamente por una rotura de meniscos.

“El parate me vino bien porque no podía llegar al 29 (enero), pero tendría que haber sido de dos semanas y no tan largo”, dijo Mancha a LM Neuquén.

La recuperación se extendió más de lo esperado porque también sufrió una rotura parcial del ligamento lateral interno y una distensión de los cruzados. Por eso recién comenzó a hacer fútbol hace dos semanas. “Cuando vimos que el torneo no iba a empezar, elegimos esperar un poco para arrancar a hacer fútbol, aprovechar para recuperarme bien”, dijo uno de los referentes del plantel. El zaguero se lesionó en el empate 1-1 de visitante contra Deportivo Madryn. Un remate dio en el palo y la pelota le volvía a Piñero Da Silva, por lo que Mancha se jugó la ropa y trabó en el aire con el delantero. “Me tomó de costado y me movió la rodilla. Fue una jugada desafortunada”, recordó el defensor que se formó en San Lorenzo de Almargro.

Salir de la zona baja

Mancha ya está entrenando a la par de sus compañeros y se ilusiona con estar en los diez partidos de la Reválida.

“El objetivo es salir de la zona de descenso, y a medida que vayan pasando las fechas, ver para qué estamos, pero el primer objetivo es no descender”, aseguró Manchafico, que se pone a punto junto a todo el plantel para dejar al Rojo en el Federal A.

Manchafico fue operado el 23 de diciembre y recién hace dos semanas pudo volver a hacer fútbol junto a sus compañeros. El defensor ya está recuperado.