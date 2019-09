El penal que hizo enojar a Maradona

“A Mastrángelo no se le puede decir nada. Es malo, nació malo y va a morir malo”, sentenció Maradona, que vivió una noche de tristeza justo en una jornada pletórica de alegría para Lionel Messi, ganador del premio The Best otorgado al mejor futbolista del mundo. Paradojas del destino.

TNT Sports LA on Twitter #TNTSports | Torsiglieri marcaba a Bustos, el delantero se desplomó y Mastrángelo cobró.

¿Para vos fue penal?



Sí, lo agarra en el área.

❤️ No, no fue nada.

#Talleres #Gimnasia pic.twitter.com/HLeCYM0ESy — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 24, 2019