El piloto que llevó a Sala a la muerte faltó a las clases

Ya se sabía que Ibbotson no tenía permiso para realizar vuelos comerciales, según determinó el informe preliminar de la tragedia elaborado por la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB). Esta situación alimenta la teoría de que el vuelo era ilegal. Ibbotson, de 59 años y cuyo cuerpo no fue encontrado, sólo tenía una licencia privada para volar en el Reino Unido y en los Estados Unidos. Entonces no podía transportar pasajeros dentro de la Unión Europea salvo en un régimen de reparto de gastos. La licencia y el plan de vuelos del piloto se perdieron en el accidente.