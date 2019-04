El PJ neuquino hará de nuevo elecciones internas en 2 ciudades

El llamado de la Justicia Electoral para hacer las correcciones tiene un plazo para el partido ya que corre riesgo de ser apercibido con la suspensión de la personería jurídica, como ya ha sucedido en otros agrupaciones partidarias.

“Es bueno empezar debatir las cosas en el partido porque esto de elegir al tribunal de cuentas se tendría que haber hecho antes”, señaló Fernando Pochini, miembro del Consejo Provincial del PJ y secretario de Gobierno y Justicia.

El miembro dijo que se enteró de la decisión judicial por la publicación en edictos pero no a través de reuniones del cuerpo partidario.

De acuerdo al cronograma electoral, los comicios en Senillosa y El Chocón se realizarán el 12 de mayo, para 9 vocales titulares y 5 suplentes en cada una. Además, se elegirán 14 congresales suplentes de Neuquén capital y tres miembros para el tribunal de cuentas del PJ neuquino.

En estas semanas se hará el operativo para cumplir con la elección y los requerimientos que hizo la Justicia Electoral de Neuquén.

“Suspender” y no echar a nadie

Fernando Pochini, miembro del Consejo Provincial del Partido Justicialista, dijo que al menos “dos o tres congresales” del peronismo tienen que darse de baja como afiliados al partido ya que no informaron que iban como candidatos en otras listas. “Acá no se echa a nadie, sino que ya no serán afiliados”, dijo.

LEÉ MÁS

Un río sobre la calle Anaya complicó el acceso a un barrio costero

El SENASA no autorizó la exportación de manzanas a Brasil y ya afecta seriamente el empleo en los galpones