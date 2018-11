El PJ torea a Rioseco para que se baje por la unidad

El contexto es más profundo ya que la semana pasada, el mismo Bertoldi había asegurado en declaraciones a una radio de Centenario, que tenía intenciones de volver a ser candidato a intendente de esa ciudad, que gobernó de 2008 a 2015, incluso ayer con críticas hacia la gestión del actual intendente, Esteban Cimolai. Sin embargo, ayer aclaró que las declaraciones “se sacaron de contexto” y que sigue en pie y trabaja para ser candidato a gobernador por Unidad Ciudadana.

108.620 votos sacó Ramón Rioseco en las elecciones de 2015.

Fueron los comicios para gobernador donde la primera fuerza opositora obtuvo el 31,2%. Estuvo a 32.635 sufragios de Omar Gutiérrez, del MPN, quien se llevó la victoria en su momento.

La semana pasada Bertoldi dijo que quería volver a ser intendente de Centenario. Hizo ruido político.

“Estamos trabajando en la provincia y seguimos adelante, más allá de esta pregunta, no es así, que voy a ser intendente de Centenario, pero si me preguntan si me gustaría, por supuesto, nunca voy a decir que no por mi pueblo”, expresó el diputado provincial.

La sola posibilidad de que Bertoldi baje su candidatura generó un revuelo en el espacio peronista, que no tiene demasiadas figuras de peso para encabezar una elección provincial, salvo la del actual diputado nacional Darío Martínez.

Rioseco y Bertoldi también midieron fuerzas en 2015 y el peronista se tuvo que bajar por pedido del ex secretario de la Presidencia de la Nación de Cristina Kirchner, Oscar Parrilli. La excusa fue que el cutralquense estaba mejor posicionado en las encuestas que Bertoldi y desde ahí se generó una herida política que aún no parece cerrar. La invitación es para barajar y dar de nuevo en todo el espacio.

Distancia política con la gestión de Centenario

El diputado Javier Bertoldi dejó claro su distanciamiento del intendente de Centenario, Esteban Cimolai, quien había sido elegido por él mismo para ser el candidato.

“Nunca fuimos parte de este gobierno, más allá de que nosotros le hicimos la campaña al actual intendente, le dimos una gran mano para que sea intendente. Desde el comienzo de su gobierno nos dejó de lado. Hizo su propio gobierno, su propio camino”, dijo Bertoldi, sin nombrar al intendente.

Sucede que el diputado provincial armó el Concejo Deliberante con gente de su confianza y no con la del intendente, por lo que Cimolai se vio obligado a armar un gabinete propio, para amortiguar el impacto político en su contra. De hecho, hoy tiene una cruzada por los sueldos de funcionarios que debaten los concejales.

Bertoldi gobernó con la administración propia pero con recursos que enviaba Nación durante el kirchnerismo, y Cimolai parece no haber corrido con esa suerte.

“Lamentablemente no ha sido un buen gobierno para Centenario. Hay demasiadas quejas. La gente de Centenario donde me ve, cuando voy al mercado, siempre me lo dice. Es una lástima que el gobierno municipal que tenemos hoy no haya dado respuestas a la gente”, dijo Bertoldi a Va con firma.

