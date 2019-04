El plan B de River y el de Boca, un dolor de cabeza

En la temporada 2017/2018 participó de siete partidos, de los que ganó solo dos, empató otros dos y cosechó tres derrotas, la más dura ante Boca por 2-1 en el Monumental con tantos de Cardona y Nández. En la temporada 2018/2019 fue parte de cinco duelos, en los que el equipo acumuló cuatro derrotas y una sola victoria ante Gimnasia La Plata por 3-1.

En torneos internacionales tuvo mucha participación en la Copa Libertadores 2017, donde disputó cinco partidos: el empate 1-1 con Guaraní, la sorpresiva derrota en Bolivia por 3-0 ante Jorge Wilstermann, la goleada en la vuelta contra el mismo rival, la victoria en la ida de la semifinal ante Lanús 1-0 y la caída en la vuelta contra el Granate por 4-2. También fue parte de la goleada 4-0 por el tercer puesto ante el Kashima en el Mundial de Clubes, y en la Copa 2019 estuvo en el último duelo contra Inter en Brasil.

Díaz, por su parte, no le dio garantías a Boca en su presentación oficial. Incluso tuvo que ver en el gol del empate de Aldosivi.

“Tengo bronca por el gol que nos hacen”, reconoció el experimentado arquero tras el 1-1 del sábado.

Pero más tarde, el técnico Gustavo Alfaro salió a bancarlo. “Lo vi bien. En el gol, Chávez define muy rápido y en la del segundo tiempo, calcular las distancias es lo más complicado con la falta de minutos. Estoy contento con los arqueros que tengo”, dijo el entrenador .

"A Marcos Díaz lo vi bien. En el gol, Chávez define muy rápido. Estoy contento con los arqueros que tengo”.Gustavo Alfaro. Técnico de Boca

El representante de Biglia reconoció el contacto por el volante.

Alfaro quiere a Biglia para el mercado de invierno

En Boca se habla del zapalino Marcos Acuña, del “Rey” Arturo Vidal y, ayer, de Lucas Biglia. El Xeneize había avisado que busca romper el mercado de junio y apuesta fuerte.

Se habla de refuerzos de jerarquía para el mercado de pases de invierno y es por eso que Boca apunta con todo a Biglia. Tal es la intención xeneize e incluso hubo un llamado para consultar condiciones.

“Sí, es cierto. Boca me preguntó por Lucas, pero respondí que estamos esperando el final del campeonato y luego veremos qué es lo mejor. Es la segunda vez en 5 años que Boca me pregunta por Lucas”, admitió Enzo Montepaone, representante de Biglia, en declaraciones a Sportsnews. Sin embargo, puso un freno: “Por el momento no creo que Biglia pueda volver a jugar en Argentina”.

Lo cierto es que Biglia termina su contrato con el Milan a mediados de 2020 y su futuro es incierto. “Ahora solo se trata de dar el máximo para alcanzar el objetivo de entrar a la Champions. Lucas solo tiene a Milan en la cabeza. Cuando termine la temporada veremos”, agregó el agente del ex Lazio.

Lo quieren en Francia

Por último, Montepaone contó que viajará a Italia la próxima semana para hablar con los directivos milaneses. De antemano avisó: “Es cierto que hay una oferta de uno de los mejores clubes de Francia pero no puedo dar el nombre”.

Por el momento son nombres en una lista de preferencias para el entrenador Gustavo Alfaro, sin embargo el Xeneize insiste y no acepta el primer no, como ya ocurrió con el Huevo Acuña, quien incluso declaró que quiere continuar en el fútbol europeo, pero el DT de Boca no lo descarta.

River-Alianza, en Fox y Facebook

Fox Sports y Facebook llegaron a un acuerdo y los partidos de los jueves que se iban a transmitir en exclusiva por la red social irán también por TV. Por ende, el choque entre River y Alianza Lima que se jugará este jueves desde las 19 va por ambas pantallas.

Según informaron, se aplicará a todos los países de América Latina. A su vez, se amplió de 28 a 46 la cantidad de partidos que irán de forma gratuita por Facebook Watch.