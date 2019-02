Si el equipo no se presentaba en su duelo contra el AC Cuneo 1905, sufriría la sanción de no poder volver a presentarse y perder su plaza en la Serie C, dado que ya se había ausentado, por el mismo motivo, en las tres fechas previas.

Para paliar la situación, los dirigentes decidieron convocar a seis juveniles menores de 19 años y a ¡un masajista!. Además, uno de los jugadores tuvo que firmar un doble contrato -como DT y jugador- para ocupar el lugar del también renunciante director técnico.

Pero eso no es todo, uno de los integrantes de las divisiones inferiores se olvidó el documento y ni siquiera pudieron salir con ocho al campo.

El partido, resultó de lo más previsible, no hubo heroicidad en esta historia: el AC Cuneo 1905 ganó 20 a 0. El primer tiempo terminó con 16 goles de ventaja y en el segundo levantaron el pie del acelerador.

¿Cuánto tiempo de vida le queda al Pro Piacenza?

