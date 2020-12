El Polaco y Barby Silenzi celebraron la Navidad a puro amor El Polaco y Barby Silenzi celebraron la Navidad a puro amor

"Que todos tengan una hermosa navidad", escribió El Polaco junto a la postal de Navidad que también fue compartida por la bailarina.

Por su parte, Barby Silenzi subió un par de fotografías en las que se le ve cariñosa con el cantante y la acompañó con la frase: "Feliz Navidad, papito".

Durante la emisión del miércoles de Los ángeles de la mañana, Ángel de Brito leyó en vivo el mensaje que le envió Barby Silenzi para confirmar su reconciliación con el padre de su hija menor.

“Hablé esta mañana con ella, -detalló de Ángel de Brito- y ¿Qué me dice puntualmente? Lo siguiente: ‘Nos reconciliamos. Ayer nos reconciliamos, gracias por preguntarme, y perdón que no pude hacer un móvil’, cuando estaba separada. ‘Hablamos todo y me quedo en la casa. Todo bien’", leyó el conductor de Los ángeles de la mañana.

Y después opinó: "O sea, todo este bolonqui que vivieron el fin de semana, calmadísimo. Así que reconciliados, según Barby Silenzi también, porque hasta ahora solo El Polaco se había reconciliado. Ahora están los dos ya reconciliados. Hasta la próxima”.

Fue la misma bailarina quien días atrás le confirmó a Ángel de Brito que estaba separada del padre de su hija Abril, con un mensaje que el conductor mostró al aire en LAM.