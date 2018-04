Según los portales chimenteros, la conversación entre la hija de la “Chiqui” y una de las integrantes del staff se dio en junio pasado, cuando la conductora hizo sus dos envíos desde Rosario.

La productora se había comunicado con Marcela para que fuera parte de una de las mesas de ese fin de semana. Molesta con la propuesta, porque estaba obligada a viajar a Santa Fe. “Me están cagando la vida como siempre me lo hacen ustedes”, se la escucha decir a Tinayre.



“Mirá Silvia, yo voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas. Banquenme con la peor de las ondas. Me voy a tomar mi auto el sábado a la mañana, diganme a donde voy, es el sábado o domingo. No sé qué día tengo que ir”, inició con aires de soberbia y continuó diciendo: “Voy a ir así nomás. A mí no me pidan que este peinada, maquillada ni nada. Si hay alguien que lo haga, fenómeno. No me invitan en todo el año y quieren que vaya a Rosario”.

“Yo no necesito la promoción de ustedes, ¡a Rosario! Decime a donde mierda tengo que ir, porque no tengo la más puta idea. Me están cagando la vida como siempre me lo hacen ustedes que la paso mal”, concluyó la hija de la legendaria anfitriona.

"Es una pelotudez tremenda"

Consultada por Primicias Ya sobre el audio filtrado,Marcela Tinayre tildó de "pelotudez" todo lo generado entorno a él y aseguró que "no le interesa" lo que se diga de ella.

"No lo escuché ni me interesa, y me dicen que es una pelotudez tremenda. Silvia es mi amiga ante todo, fue mi productora y de las chicas que vienen a mi cumple. Me enseñó mucho en la radio. ¿Soy yo? ¿Qué digo de gravísimo? Ni idea. Sería un día hormonal capaz (risas)"

