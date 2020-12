El posible fichaje del Barcelona para empezar el 2021

El mal inicio de temporada para el Barcelona de Messi y Koeman no es un secreto para nadie. En décadas no se veía al equipo culé jugar tan desconectados y con un ánimo tan bajo dentro y fuera de las canchas. Y como sucede en el 90% de los casos, siempre la culpa será de los técnicos.

Quizás esto se dice porque se presume que no tienen el poder o a la autoridad suficiente para hacer que sus jugadores se levanten, sin embargo, en el Barcelona no solo tiene la culpa el DT neerlandés, sino que también se ha visto a un Griezmann que no termina de encajar con el club, Coutinho con lesiones al igual que Ansu Fati, Messi jugando como si fuera un simple mortal, y también un técnico cuyas decisiones parecen erradas.