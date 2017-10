El pueblo, firme junto a la selección

En un ligero cuestionario sobre el presente albiceleste, la mayoría cree que la Selección se va a clasificar a Rusia 2018. “Estoy esperanzada, ojalá que le vaya bien”, afirmó Romina, quien estaba de la mano de sus nenes, que ansiosos le pedían a su mamá que pronunciara que Boca “es el mejor equipo de la Argentina”.

Con más firmeza Ramiro, que se encontraba trabajando, expresó su apoyo a Messi. “Vamos a ganar con dos goles de Lio, se va a poner el equipo al hombro”, aseguró el joven mientras se limpiaba las botas llenas de polvo.

A los fanáticos argentinos no les cuesta hablar de fútbol y tienen la fantasía de que mañana gane la Albiceleste jugando un partido como aquel disputado contra Perú en 2009, que se resolvió con el gol agónico de Martín Palermo y el épico festejo de Diego Maradona y de todo un país, gritando por Argentina.

Nadie dudó en torno al delantero de área y casi todos coincidieron en que el 9 tiene que ser el goleador de Boca, Darío Benedetto, quien pelea el puesto con Mauro Icardi y al que varios de los encuestados le auguran el papel de héroe. “Imagino a la Selección argentina ganando 1 a 0 con gol de Benedetto”, afirmó con una amplia sonrisa Cristina, hincha del Xeneize.

La pregunta que más tiempo llevó de análisis estuvo referida a la posibilidad de que Argentina no participe del Mundial. “En mi casa si Argentina no se clasifica no se prende la TV durante el Mundial”, admitió Romina, que respondió mirando el gesto que efectuaba su marido. Ricardo, otro de los encuestados, afirmó que es difícil que sea de su interés una Copa del Mundo si no interviene el conjunto albiceleste. Cristina, que empujaba el chango de supermercado mientras dialogaba con LMN, se refirió al sufrimiento que tiene que pasar el plantel argentino para lograr un triunfo. “Han variado todas las opciones, jugadores, canchas, técnicos, y no han encontrado la vuelta”, reflexionó, y agregó ilusionada: “Siempre salimos del pozo, de algún lado Argentina siempre saca la magia para ganar”.

Lo que quedó claro es que ninguno de los consultados pierde las esperanzas cuando juega la selección y que les cuesta imaginar un Mundial sin Argentina, país que es reconocido por tener los mejores futbolistas en las ligas europeas. Aunque el panorama no sea bueno, las expectativas de los neuquinos son altas. “Siempre estamos sufriendo, pero yo creo que vamos a salir a adelante en el último suspiro”, sentenció Romina. En las malas, mucho más....

