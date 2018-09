“El otro día vi El puntero con mi sobrina y su novio, que no lo habían visto, y me volví loco. Lo llamé a Suar para hacer la segunda temporada”, contó en el programa radial Por si las moscas y agregó emocionado. “Aún hoy, después de tantos años, me gustaría continuarla. Nunca la había vuelto a ver, y se me ocurrieron muchas cosas. Sentí que envejeció bien, que está actualizado y me contaron que mucha gente joven que no la vio ahora la ve por Netflix”.

Pese a su gran entusiasmo, Segade aún no tuvo una respuesta concreta del jefe de El Trece y de la productora Pol-ka. “Es una serie que yo amé mucho, y la hice absolutamente solo; eso fue una jugada rarísima. Lo llamé a Adrián, con quien tenemos una muy buena relación, se sorprendió y se río. Pero no sé si hay alguna posibilidad”.

El puntero fue protagonizada por Julio Chávez, Gabriela Toscano, Rodrigo de la Serna, Luis Luque y María Rosa Fugazot, y narraba la historia de Aldo Pablo “Gitano” Perotti, un hombre abocado a la política y que acercaba a los barrios más humildes y carenciados, en su carrera por llegar a la anhelada intendencia. La serie en ese momento llegó a alcanzar los 19 puntos rating.