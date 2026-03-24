Ian Lucas confirmó que donará el premio que ganó en MasterChef Celebrity

En una de las finales más intensas y emotivas de los últimos años de MasterChef Celebrity , Ian Lucas se consagró campeón del reality conducido por Wanda Nara tras imponerse en la definición a Sofía Gonet , en una gala que logró altos niveles de audiencia en Telefe y mantuvo el suspenso hasta el último minuto.

La última gala mantuvo en vilo a la audiencia con un exigente menú de tres pasos: entrada, plato principal y postre, en el que ambos finalistas mostraron un alto nivel. La propuesta del influencer, sólida desde lo técnico y equilibrada en sabores, terminó imponiéndose frente al estilo innovador de La Reini.

“Antes de saber lo del premio me quebré. No daba más. Tenía todo eso guardado… fue una experiencia única, hermosa. No voy a volver a repetir nunca algo así”. Lejos de enfocarse únicamente en el resultado, Ian Lucas remarcó el valor personal del recorrido: “No es tanto por el trofeo o haber ganado, sino que fue el broche de oro. Ni soñándolo podía ser así”, sostuvo, dejando en claro que la experiencia superó cualquier expectativa previa.

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El veredicto final estuvo a cargo del jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, quienes destacaron tanto la creatividad de la finalista como la consistencia del ganador. La gala, conducida por Wanda Nara, contó con la presencia de familiares y exconcursantes, lo que le dio un marco aún más emotivo, aunque como ya se sabe, la gala es pregrabada con ambos participantes siendo campeones, por lo que Ian tuvo que esperar hasta unos días para saber si lograba imponerse a su compañera.

Se supo a quienes donará su premio Ian Lucas

El momento que más impacto generó llegó después de la consagración, cuando Ian Lucas reveló qué hará con el premio de 50 millones de pesos. Contra todo pronóstico, anunció que no lo destinará a sí mismo: “El premio no va a ser para mí. Como llega, se va”, afirmó.

Luego profundizó en los motivos detrás de esa decisión, vinculados a una experiencia personal que atravesó durante la competencia: “Tuve una experiencia muy fuerte con una nena de cuatro años que me veía todas las noches y falleció. Esa es la causa a donde va a ir el premio”, expresó conmovido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Resumidoinfo/status/2036489411651629243&partner=&hide_thread=false Ian Lucas, ganador de MasterChef Celebrity, contó dónde va a donar el premio



La mitad la destinará al Hospital Garrahan y la otra mitad será para adoptar perritos de la calle y conseguirles un hogar pic.twitter.com/saFGbrrE9c — Resumido (@Resumidoinfo) March 24, 2026

En paralelo, también reflexionó sobre las dificultades personales que enfrentó dentro del reality: “Soy muy transparente, se me nota todo. A veces me perjudicaba porque si me pasaba algo, se veía en la cara”, reconoció. Esa sensibilidad, sin embargo, también fue parte de su identidad dentro del ciclo.

La donación se dividirá en dos partes, una mitad irá al Hospital Garrahan para compra de juguetes y ayuda. Esta decisión fue motivada por la historia de Oli, una pequeña fan de 4 años con una enfermedad terminal que falleció recientemente y a quien Ian conoció durante la competencia. La otra mitad del dinero que ganó será para un refugio encargado de rescatar y buscar familias para perros de la calle.