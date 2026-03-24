24 de marzo: la lucha que atraviesa a todas las generaciones

LM Neuquén habló con todas las generaciones presentes en la marcha por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Neuquén .

La marcha por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia contó con la presencia de neuquinos de todas las edades.

A 50 años de la última interrupción de la democracia, miles de neuquinos se manifestaron en el centro de la capital provincial para seguir diciendo "Memoria, verdad y justicia" . Lo llamativo de esta ocasión fue que todas las generaciones estaban presentes . Desde adolescentes a personas mayores.

Con todos ellos habló LM Neuquén . Manifestaron por qué es importante estar en espacios de memoria y mandaron mensajes a quienes recién empiezan a involucrarse en estos espacios.

En medio del feriado por el Día de la Memoria , la movilización del 24 de marzo tuvo como consigna central “50 años del golpe genocida . Son 30.000. Los derechos se conquistan en las calles. Ni un paso atrás”. La movilización comenzó apenas pasadas las 19:30 en el monumento a San Martín y la columna se extendió por 16 cuadras, dando toda la vuelta al recorrido desde el punto de partida hasta la avenida Mosconi.

El objetivo de la marcha, como cada año, fue exponer el plan sistemático de exterminio que implicó una herida que todavía no cerró, con miles de archivos que el estado todavía no abrió, represores que todavía no fueron juzgados, nietos y nietas apropiados cuya identidad todavía debe ser restituida y, como bandera principal, los 30.000 desaparecidos.

ON - Marcha 50 años Golpe Militar (23) Omar Novoa

Los mayores, que estuvieron siempre, y su mensaje a los jóvenes

"La cantidad de gente que hay hoy aquí en la calle y en todo el país demuestra que hay una reacción que está empezando a darse", dijo Rubén, de 63 años.

Edith, de 76, expresó: "Estamos muy felices por la cantidad de gente convocada para los 50 años del golpe cívico militar que desapareció a 30.000 compañeros".

Respecto a la renovación generacional en el aniversario del golpe, la mujer dijo: "Me encanta que haya hoy tantos jóvenes y adolescentes. No hay que bajar las banderas, la memoria es tan importante para los pueblos, para que no se repitan los crímenes de lesa humanidad".

ON - Marcha 50 años Golpe Militar (19) Omar Novoa

"Nosotros vamos quedando cada vez menos, pero todavía seguimos con las banderas de los 30.000. Seguimos andando", cerró Edith.

Rubén mandó un mensaje a los jóvenes que no vivieron la última dictadura y hoy comienzan a enterarse e involucrarse en el pedido de memoria, verdad y justicia: "la democracia es algo que se construye todos los días con la manifestación de la voluntad y de la opinión del ciudadano. Por eso es importante estar acá"

Además, hizo un llamado a la acción: "No solamente es estar acá, sino estudiar, verificar el pasado, leer los documentos, no quedarse con lo que les contamos las generaciones que antecedemos, sino que hacer su propia investigación para tener certeza de los hechos y la importancia de llevar adelante esta antorcha de la democracia y de los derechos humanos siempre adelante".

Los adultos y el análisis de la actualidad

"Es importante en estos momentos de negacionismo floreciendo por todos lados, mantener más que nunca los pilares de memoria, verdad y justicia para construir una patria nueva", dijo Guillermo de 51 años.

ON - Marcha 50 años Golpe Militar (10) Omar Novoa

"Se van incorporando nuevas generaciones, pero pasó algo en el medio y recién ahora están volviendo a moverse", dijo otro hombre de 45 años en referencia a la afluencia de los jóvenes, inclusive en un contexto en el que, según afirmó "el Gobierno privilegia discursos que banalizan los crímenes de lesa humanidad".

Los jóvenes y el mandato de estar "por las Madres"

Nicolás, de 30 años, es estudiante de la Escuela Superior de Música de Neuquén y, según contó, salió de su casa engripado porque "hay que estar". "Las Madres se nos van yendo y nosotros tenemos que sostener su lucha", agregó.

ON - Marcha 50 años Golpe Militar (5) Omar Novoa

Laura, de 28 años, afirmó que "desgraciadamente las Madres acá en Neuquén están falleciendo. Es importante que los jóvenes y los que todavía tenemos vida por delante recordemos que la normalidad que vivimos hoy no fue siempre así. Antes si pensabas distinto te desaparecían".

A sus pares y a los más jóvenes, Laura pidió que "reflexionen si piensan que esto no es importante. Imaginate salir de tu casa y no volver por una cuestión solo de pensar distinto. Debe ser lo más espantoso que te puede pasar en la vida".

Los más chicos y la necesidad de memoria

Milagros, de 14 años, estaba en la marcha con sus compañeros de la escuela y dijo que es importante estar en ese espacio "para no olvidar las cosas que pasaron hace 50 años. Es una es una pelea seguir marchando por todos, para que no se olvidé lo que pasó".

A sus pares, Milagros les dijo que "por más que hayan pasado 50 años no es solamente decir 'ya está, ya pasó'. Sino es algo que tenemos que recordar siempre, porque sin ese pasado no viviríamos como vivimos hoy". "Nosotros como juventud tenemos que ser los que siguen adelante luchando todos juntos y mientras más seamos, mejor", cerró la adolescente.