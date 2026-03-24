VIDEO: Intentaron robar un lavadero y huyeron asustados por la alarma

Ocurrió este lunes por la madrugada en pleno centro. Los ladrones quedaron registrados en las cámaras de seguridad.

Un nuevo hecho de inseguridad encendió las alertas entre comerciantes y vecinos de la localidad de San Martín de los Andes cuando dos delincuentes ingresaron a un local e intentaron robar . Sin embargo, las alarmas alertaron la situación y los jóvenes terminaron huyendo. La secuencia quedó registrada por las cámaras del lugar.

El preocupante episodio tuvo lugar este lunes por la madrugada en pleno centro de la ciudad cordillerana. Alrededor de las 5.27, los dos ladrones rompieron el vidrio de un lavadero , ubicado sobre calle Elordi, entre avenida San Martín y Villegas.

Una vez dañada la ventana, los sujetos lograron ingresar al predio y acceder al interior del edificio . Sin embargo, pese a intentarlo, los ladrones no lograron llevarse nada del lugar, ya que la activación del sistema de alarmas alertó a los intrusos , que debieron huir rápidamente.

Según se supo, los autores del hecho ya estarían identificados. Los propietarios del comercio afectado iniciaron una investigación particular y junto con las imágenes grabadas lograron dar con la identidad de los sospechosos.

intento de robo lavadero sma 2 (1)

Comerciantes denuncian inseguridad

A raíz de este episodio, los comerciantes y vecinos de la zona denunciaron la falta de policía en las calles y controles. Además, cuestionaron el rol de las áreas municipales.

De acuerdo a lo informado por el sitio Realidad Sanmartinense, los denunciantes aseguran que la circulación de efectivos es prácticamente nula durante la madrugada.

A su vez, los comerciantes volvieron a cuestionar el papel de la Dirección de Seguridad Ciudadana del Municipio, por su limitada injerencia en la prevención del delito y la falta de medidas concretas ante reiterados reclamos.

Ingresaron a robar a un local y huyeron asustados por la alarma

Tres robos en menos de cuatro horas en San Martín de los Andes

La ola de robos en la ciudad cordillerana no es ninguna novedad. Entre la madrugada del 10 y 11 de enero, tuvo lugar una seguidilla de hurtos. Se registraron al menos tres en un lapso de cuatro horas, durante la noche.

Según reportó La Voz del Neuquén, los robos afectaron tanto a residentes habituales como a turistas.

El primero fue alrededor de las 22 del sábado, cuando delincuentes ingresaron a robar a una vivienda ubicada en el Pasaje Trahunco al 100, forzando el marco de una ventana de un dormitorio. Los ladrones revolvieron el inmueble en busca de objetos de valor y sustrajeron diversos elementos, aprovechando que el sistema de alarma no había sido activado por los ocupantes antes de dejar el lugar.

comisaria 23 san martin

Luego, alrededor de las 23, un turista que se encontraba vacacionando en la zona y hospedándose en el complejo "Aldea de Montaña", denunció que al regresar a su cabaña, descubrió que la puerta había sido violentada y registró el faltante de pertenencias. Denunció el robo de documentación personal y un millón de pesos en efectivo.

Finalmente, alrededor de las 2 de la madrugada, la Policía detectó durante patrullajes nocturnos que una camioneta Fiat Toro estacionada sobre calle Roca presentaba daños. Los delincuentes habían estallado uno de sus cristales en busca de objetos de valor y habían dejado tirados varios elementos sobre la vereda, dando cuenta de la rapidez con la que intentaron actuar y darse a la fuga del lugar.