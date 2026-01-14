En apenas cuatro horas, se registraron tres robos distintos en San Martín de los Andes

La inseguridad golpea a las localidades cordilleranas en plena temporada y hay preocupación en San Martín de los Andes luego de una seguidilla de robos ocurridos el fin de semana. Al menos tres se registraron en un lapso de cuatro horas, durante la noche.

Según reportó La Voz del Neuquén, los robos se registraron entre la noche del sábado y madrugada del domingo y afectaron tanto a residentes habituales como a turistas.

El primero fue alrededor de las 22 del sábado , cuando delincuentes no identificados ingresaron a robar a una vivienda ubicada en el Pasaje Trahunco al 100 forzando el marco de una ventana de un dormitorio. Los ladrones revolvieron el inmueble en busca de objetos de valor y sustrajeron diversos elementos, aprovechando que el sistema de alarma no había sido activado por los ocupantes antes de dejar el lugar. No se supo exactamente qué robaron.

Luego, alrededor de las 23, un turista que se encontraba vacacionando en la zona y hospedándose en el complejo "Aldea de Montaña", denunció que al regresar a su cabaña, descubrió que la puerta había sido violentada y registró el faltante de pertenencias. Entre ellas, denunció el robo de documentación personal y un millón de pesos en efectivo que había llevado para afrontar los gastos de sus vacaciones.

Finalmente, alrededor de las 2 de la madrugada, ya entrado el domingo, la Policía detectó durante patrullajes nocturnos que una camioneta Fiat Toro estacionada sobre calle Roca presentaba daños. Delincuentes habían estallado uno de sus cristales en busca de objetos de valor y habían dejado tirados varios elementos sobre la vereda, dando cuenta de la rapidez con la que intentaron actuar y darse a la fuga del lugar.

Los efectivos trabajaban para dar con el dueño del vehículo para alentarlo a verificar las pertenencias faltantes y denunciar el hecho.

Esta seguidilla de hechos de inseguridad preocupó a turistas y residentes, principalmente dado que se trata de un momento muy propicio para estos ataques debido a la gran afluencia de turistas y el mayor movimiento que registra la localidad. Las investigaciones de los tres casos quedaron a cargo de la Comisaría 23.

Familia de turistas sufrió dos robos en cuatro días

El verano y el nuevo año apenas comienzan y, con ellos, florece el turismo en la región cordillerana de Neuquén. Este escenario es tentador para los delincuentes y una familia de turistas que viajó a Villa La Angostura para recibir el 2026 ya sufrió las consecuencias. Fueron víctimas de dos robos en cuatro días.

La información fue aportada por las víctimas al portal La Angostura Digital y relata la situación de inseguridad que vivieron días atrás.

Todo comenzó el sábado 27 de diciembre, cuando los turistas arribaron a la región. Desembarcaron en el aeropuerto de San Carlos de Bariloche y, desde allí, se movilizaron hasta Villa La Angostura, donde los esperaba una cabaña de alquiler en un complejo ubicado sobre la calle Osa Mayor, en el barrio Las Balsas. Allí permanecerían disfrutando de la cordillera neuquina unos días.

Sin embargo, el disfrute duró pocas horas, ya que se vio empañado por el primer robo, que ocurrió ese mismo día de su llegada.

cabaña villa la angostura

Según comentaron las víctimas al medio angosturense, esa noche prepararon un asado a modo de festejo, pero decidieron cenar dentro de la cabaña. Al salir más tarde y acercarse a la parrilla nuevamente, descubrieron que les faltaba la mesa y sillas del deck, además de una cuchilla y un repasador que habían quedado junto a las brasas.

A pesar de la indignación y el temor que sintieron los turistas, decidieron permanecer en el lugar e intentar disfrutar el resto de sus vacaciones, pero la pesadilla no terminó allí. La madrugada del 1ro de enero, mientras celebraban Año Nuevo, los delincuentes volvieron a encontrar el momento perfecto para atacar.

"Festejamos fin de año haciendo un chivito, nos fuimos a dormir temprano y, aproximadamente a las 3 de la mañana, dos encapuchados estaban robando nuevamente las sillas y la ropa del deck”, relataron. En esta oportunidad, uno de los hijos de la familia se encontraba despierto y logró ver a los delincuentes a través del ventanal mientras cometían el robo.