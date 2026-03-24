En 31 fotos: así fueron las marchas por los 50 años del golpe militar en Neuquén y San Martín de los Andes

Al cumplirse un nuevo aniversario del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, cientos de neuquinos se movilizaron tanto en la capital neuquina como en la provincia.

Marcha en Neuquén por los 50 años del golpe de Estado.

Los neuquinos se movilizaron este 24 de marzo , al cumplirse el 50 aniversario del golpe de Estado que inauguró la dictadura más extensa y sangrienta de la historia argentina. Grandes y chicos dijeron presente en una fecha inolvidable para reafirmar los derechos humanos y la democracia tanto en la ciudad de Neuquén, como en San Martín de los Andes y el resto de las localidades de la provincia.

“Ni un paso atrás, son 30 mil los desaparecidos ”, fue el cartel que portaba la cabeza de una gran movilización que recorrió las calles de la capital. La consiga también decía: “Los derechos se conquistan en la calle”.

Los capitalinos se concentraron pasadas las 19.30 en el monumento al General San Martín para recordar y repudiar mayor genocidio que se vivió en el país. Fue la primera marcha sin la presencia física de Inés Ragni y Lolín Rigoni , las últimas Madres de Plaza de Mayo de la región, pero sí en la memoria de todos los neuquinos.

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Inauguraron una plaza con el nombre de un desaparecido de San Martín de los Andes

Una gran movilización recorrió las calles de San Martin de los Andes. La marcha por el 50 aniversario del golpe de Estado de 1976 recorrió las calles de la ciudad cordillerana encabezada con un cartel que decía: Ni olvido, ni perdón más que nunca.

Un momento cargado de emotividad se vivió en la inauguración de la plaza Fito Teberna en homenaje a un vecino de San Martin de los Andes, desaparecido durante la dictadura.

Entre los presentes, además de los manifestantes, estuvieron presentes su esposa, Serena Rosa Gutiérrez y René Etelvina Chávez, compañera militante quien fue detenida y luego diputada.

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SMAndes_FedericoSoto Marcha 24M Serena Rosa Gutierrez y Rene Chavez _DSC8292 Federico Soto

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