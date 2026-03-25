Del campo a la mesa: MUCA consolida su propuesta de carne argentina con aval de SENASA

La firma refuerza su compromiso con la alta calidad de sus productos, asegurando transparencia y un profundo respeto por la materia prima.

MUCA consolida su propuesta de carne argentina con aval de SENASA

A partir de febrero, MUCA cuenta con la habilitación del SENASA , un hito clave que certifica que todos sus procesos productivos cumplen con las normas sanitarias y de calidad exigidas a nivel nacional para la producción y comercialización de carne bovina.

La habilitación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ( SENASA ) garantiza que la carne de MUCA es elaborada bajo estrictos controles sanitarios, asegurando inocuidad y calidad desde el origen hasta la mesa del consumidor.

MUCA es una empresa que basa su identidad en el valor del origen. Su modelo productivo se distingue por una trazabilidad total: los bovinos se crían en campos verificados por el equipo Muca, bajo un manejo integral que permite controlar cada etapa del proceso, desde la producción primaria hasta el producto final. Este enfoque asegura transparencia, calidad constante y un profundo respeto por la materia prima.

Con más de 50 personas trabajando en MUCA, la empresa se consolida como un actor relevante dentro de la industria cárnica, generando empleo y desarrollo a lo largo de toda la cadena productiva.

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Si bien su historia está profundamente ligada a la región, la carne de MUCA se posiciona como carne argentina, destacando los valores que identifican a la producción nacional: tradición, calidad, origen y saber hacer. No se trata solo de carne patagónica, sino de una propuesta que representa a la carne argentina en su máxima expresión.

Con la habilitación de SENASA, MUCA reafirma su compromiso con la excelencia y la confianza del consumidor, fortaleciendo su proyección en el mercado nacional e internacional.

A su vez, Muca inauguró un nuevo punto de venta mayorista/minorista en el Parque Industrial de Neuquén, con rápido acceso para todo el personal de la industria oil and gas.

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Este Mercado Concentrador ofreciendo beneficios como amplio estacionamiento y precios mayoristas con venta directa de frigorífico.

Y a partir del 1 de Abril de 2026 comenzará a funcionar el canal de venta online para con entrega a domicilio y take away.

Grandes hitos para esta empresa que no para de crecer.