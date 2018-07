El ranking Forbes de las tecnológicas más importantes

Apple continúa siendo la favorita, el mejor jugador de la escena “techie”. No sólo es la empresa de tecnología más grande del mundo, sino que es la octava a nivel global en el listado Global 2000. Fundada en 1976 en Estados Unidos por Steve Jobs (cofundador: Steve Wozniak), tiene 123.000 empleados, Sus números son fantásticos: en ventas recauda u$s 247.5 billones. 53.3 billones en ganancias, tiene 367.5 billones en activos y su valor del mercado es de 926.9 billones.

Samsung, la oriunda de Corea del Sur, le sigue en el ranking. Actualmente cuenta con 93.200 empleados en todo el mundo y se ubica en el puesto 14 del ranking Forbes Global 2000. En ventas genera 224.6 billones de dólares; en ganancias, 41 billones; en activos, 293.1 billones y su valor del mercado es de 325.9 billones.

En tercer lugar quedó la fundada por Bill Gates y Paul Allen, Microsoft, que está en el puesto 20 en relación a todas las empresas en general. ¿Cuánto factura en venta, ganancias, activos y cuál es su valor en el mercado? 103.3 billones de dólares, 14.2 billones. 245.5 billones y 50.6 billones, respectivamente.

Alphabet, desconocida por muchos, es la que sigue en la clasificación. Es una compañía de holding, es decir, se dedica al negocio de adquisición y operación de diferentes empresas. Opera a través de los negocios de Google, por ejemplo, y abarca otros segmentos como Access o Google Fiber, Calico, Nest y Verily, entre otras. Tampoco tiene problemas para llegara fin de mes: en ventas saca u$s 117.9 billones; en ganancias, 16.6 billones; en activos, u$s 206.9 billones y su valor de mercado es de 766.3 billones. Quien cierra el top five es Intel, que fue fundada en 1968 en California. 64 billones de dólares en ventas, 11.1 billones en ventas, 128.6 billones en activos y 254.8 billones es su valor en el mercado. Otra norteamericana, IBM, le come los talones: si bien produce más en ventas (80 billones), el resto de sus numeros le son desfavorables (5.7 billones, 125.3 billones y 132.3 billones, siguiendo los mismos rangos de comparación).

En séptimo lugar aparece la popular y polémica Facebook, que continúa atravesando difíciles momentos por el robo de información personal de sus usuario. Eso sí, en tanto a facturación no le va nada mal: 44.6 billones de dólares en ventas, 17.8 billones en ganancias, 88.9 en activos y 541.5 billones es su valor en el mercado. Cabe destacar que esta compañía incluye a Instagram y WhatsApp.

La china Tencent Holdings, la taiwanesa Hon Hai Precision Industry Co y la estadounidense Oracle completan el ranking.

EE.UU. 7 de las 15 compañías más grandes son norteamericanas y muchas de ellas, históricas.

Android podría dejar de ser gratuito

La Unión Europea multó a Google con 5 mil millones de dólares por haber incumplido con ciertas leyes antimonopólicas (antitrust laws). De acuerdo con la UE, el gigante informático habría abusado de la posición dominante de Android en el mercado de tres maneras. La compañía no sólo avisó que apelará la demanda, sino que también hizo un descargo a través de su blog oficial. Allí, Sundar Pichai, CEO de Google, destacó que la sanción podría afectar el modelo de negocios de la empresa. ¿Cómo? Android podría dejar de ser una instalación gratuita.