El reclamo de Desarrollo Social llegó a Casa de Gobierno

La referente de los trabajadores de Desarrollo Social, Lorena Zárate, advirtió que endurecerán las medidas de fuerza en caso de que no obtengan una respuesta favorable a su petición. “Hicimos actividades sorpresas en el aeropuerto, en el casino, y hoy en Casa de Gobierno para ver si nos atienden. Presentamos una nota hace tres semanas, cuando empezamos con la lucha, hay un expediente iniciado, y hasta el día de hoy nadie nos atendió ni nos llamó a conciliación obligatoria”, sostuvo Zárate en declaraciones a LU5.

Este viernes trabajadores que dicen no sentirse representados por los gremios, bloquearon desde las 10 de esta mañana calles céntricas próximas a la gobernación. Obtuvieron la promesa de que algún funcionario o secretario los iba a recibir antes de la tarde.

“Vamos a presentar las denuncias correspondientes al Ministerio Público Fiscal (MPF) contra el gobierno provincial por el decreto 206, por no respetar el convenio colectivo de trabajo, y además, por amedrentadores por las practicas sindicales s que hemos desarrollado en estas semanas”, aseguró la vocera en alusión al decreto por el cual el Ejecutivo pasó a planta permanente a 516 empleados.

Los autoconvocados, como se denominan vienen con cortes sobre la Avenida Mosconi, a la altura de calle Anaya, frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social.

corte avenida mosconi protesta desarrollo social martes 0606 (4).jpeg Trabajadores de Desarrollo Social en uno de los cortes sobre Avenida Mosconi. Sebastian Fariña Petersen

“Vamos por la cuarta semana y el gobierno hace oídos sordos. No es que no esté enterado, es que no tienen interés absoluto en dar respuestas”, enfatizó Zárate.

E indicó: “Vamos a seguir endureciendo las medidas, vamos a apostarnos en lugares de manera sorpresivas para que el gobernador, si es que tienen vergüenza, empiece a responder a los trabajadores”.