Reclamo y corte de ruta: ¿Qué piden los autoconvocados de Desarrollo Social?

Apuntó contra los sindicatos. “Con los gremios no negociamos más. Con los gremios no se negocian sino con quien nos resuelva la situación. Ayer nos llamaron ayer a una mesa para generar la paz social, pero eso se genera no llevando más ñoquis al gobierno, no poniendo gente que cobra todos los meses como nosotros y no le laburan un día a nadie”, remarcó.