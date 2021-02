El reclamo viral de un europeo por la cuarentena: "Sin beber no se puede vivir"

El señor que se popularizó rápidamente en Twitter, pidió que la apertura de los bares y restaurante y el argumento en el que basó su reclamo fue: "Sin beber no se puede vivir".

“Hay que beber, beber es necesario para vivir. De cerrar, que cierren las iglesias, las estaciones de autobuses o las subdelegaciones del Gobierno. No se pueden cerrar los bares. Vivir queremos, y para vivir necesitamos beber. Esto es una locura, esto no puede ser. Vivan los bares, viva la hostelería, viva este país, viva la gente con sed. Vivamos nosotros”, se escucha decir al señor que se volvió el vocero, no solo de millones de españoles, sino también de millones y millones de personas en el mundo.