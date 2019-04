El refuerzo de selección que River irá a buscar para ganar la Copa

Claro que no será fácil y las trabas son muchas. El dinero y la diferencias de cartel y jerarquía entre una liga y otra son algunas de ellas. Además, se sabe que River atraviesa un momento delicado en lo financiero y no puede cometer locuras. Por ello será clave la voluntad del jugador para resignar sus pretensiones y firmar un contrato más bien terrenal.

Al parecer, la relación con Pep Guardiola en el City está rota luego de que el ex Barcelona le pidiera que adelante un regreso apost mundial, exigencia que el experimentado defensor no respetó. Desde allí, el prestigioso entrenador lo borró y el zaguero surgido en Vélez no vería la hora de cambiar de equipo a partir de junio más allá de que tiene contrato vigente.

¿Estará en River su futuro?

LEÉ MÁS

Gallardo recibió dos buenas nuevas

"Sería lindo cruzarse con Boca de nuevo en la Libertadores"