El rubro de las fiestas y eventos pide reiniciar las actividades

Mariela Gioja, de Go Planning y una de las diez firmantes del escrito, contó que en su caso "hasta agosto está todo cancelado", pero además permanece con incertidumbre ya que no sabe si luego de ese mes podrá organizar eventos. "Es difícil transmitir un mensaje tranquilizador al cliente porque realmente no lo sabemos y eso es lo que le pedimos al Gobierno también", dijo Gioja a LMN.

"Lo que pedimos es que empiecen a considerar cuándo podríamos empezar a trabajar. Estamos capacitándonos y haciendo cursos online de bioseguridad. Sé que el gobierno tiene un orden de prioridades. Somos un rubro recontra afectado como un montón mas, pero sin dudas vamos a ser los últimos que podamos habilitar nuestro trabajo, entonces estamos trabajando en protocolos", explicó la organizadora de eventos, quien tiene contratadas a tres trabajadoras.

"Hasta dentro de un mes voy a poder sostener los sueldos. Pero tengo un compromiso con ellas y es lo más preocupante de todo esto, también hay mucha gente a la que le das trabajo eventual", puntualizó, por lo que también el pedido es que puedan estar exceptuados del pago de impuestos. "También pedimos una contemplación para lo impositivo. Tenemos facturación cero y no sabemos si a fin de año vamos a poder facturar algo", dijo.

Respecto al protocolo, detalló que consideraron la capacidad de gente permitida por metros cuadrados y diversas medidas de higiene que deberán adoptar tanto desde el ingreso al salón como en el servicio de catering. "Si las mesas para una fiesta son para diez personas, a partir de ahora serán para cinco", ejemplificó.

Gioja subrayó que la situación general es "entendible", pero también se mostró preocupada por las dificultades propias de su actividad para rebuscárselas. "Es un rubro muy difícil de reinventarse. Un servicio de catering puede vender comida, pero una decoradora, ¿cómo se reinventa?", planteó.

