El tabú de no hablar ni querer anticiparse a la muerte

Recién cuando estamos entrando en la última etapa de nuestra existencia, comenzamos a reconocer nuestros límites, pero en términos generales –y sobre todo la gente joven- no piensa, no tiene en cuenta o no le importa la muerte.

Las cifras de CALF que indican que el 30 por ciento de los socios no paga el servicio de sepelios son sorprendentes. Es probable que algunos no estén completamente informados del beneficio que brinda la cooperativa, pero también es cierto que muchos lo rechacen de plano, por más explicaciones que se les den.

El problema es que quienes no cuentan con ese servicio, deben afrontar una gran suma de dinero cuando fallece alguien cercano. Son aproximadamente unos 45.000 pesos. Desde la misma cooperativa reconocen que no son pocos los asociados que llevan sus quejas cuando se enteran que no tienen el beneficio por no haber adherido a la cuota social. Y son muchos también los que reniegan de pagar los 168 pesos mensuales porque consideran un gasto innecesario aunque esa cifra, a la altura del costo de vida, sea realmente es irrisoria.

Hace poco, tuve la oportunidad de entrevistar a Ricardo Péculo, un famoso tanatólogo que vino a capacitar a personal del servicio de sepelios.

Péculo, con 42 años de trayectoria, aseguraba que la gente -en su mayoría- todavía ve a la muerte con un tabú y que por ese motivo rechaza la posibilidad de tener la previsión de un servicio de estas características para despedir a un ser querido, más allá del dinero.

La frase que más recuerdo de aquella entrevista fue la que lanzó con más experiencia que filosofía: “Aquel que acepta la muerte va a vivir mucho mejor”.