El TC le suma millones a la velocidad en el óvalo rafaelino

Manu Urcera, además del premio, buscará pelear arriba para intentar quedarse con el triunfo y así posicionarse bien en la Copa de Oro. El piloto de Río Negro viene de un abandono en La Pedrera, en el arranque del playoff, y quiere dar vuelta la página en una de las carreras más esperadas de la temporada.

"Estoy motivado y con expectativas. Vamos a un circuito que es de los que más me gustan, donde ya pude ganar en TC Pista y he obtenido buenos resultados”. Camilo Echevarría Dijo que su auto se adapta bien al circuito de Rafaela.

Urcera es consciente de que necesita sumar fuerte. Tiene 3,5 puntos en la Copa de Oro contra los 50 del líder, Agustín Canapino. El equipo Las Toscas Racing trabajó sobre el Chevrolet Nº 151, con el claro objetivo de recuperar la performance que no se obtuvo en las últimas citas de la divisional más importante del automovilismo argentino.

El circuito de Rafaela tiene una extensión de 4740 metros y es de altísima velocidad. Está compuesto por dos rectas y dos curvones, y el TC lo utiliza con tres chicanas. La succión es fundamental al momento de hacer una vuelta de clasificación o un sobrepaso en carrera.

"Me gusta Rafaela, el curvón se hace a fondo y el único riesgo es que se rompa una goma. Me gustaría que se use el óvalo completo, pero depende de la seguridad”. José Manuel Urcera El cipoleño también se siente cómodo en ese autódromo.

Por su parte, Camilo espera estar bien adelante a partir del inicio de la actividad de hoy y para ello necesitará un buen funcionamiento del Chevrolet. “Creo que la marca Chevrolet puede funcionar bien aquí y es un trazado apto para las cualidades de nuestro auto”, dijo el neuquino.

El primer entrenamiento está previsto para las 12:30, y a las 15:05 será la primera clasificación.