El tiktoker que se coló a la casa de Gran Hermano contó para qué lo hizo

Habló el tiktoker que se metió en la casa de Gran Hermano

Lo primero que detalló fue respecto a su contenido y su material: “Yo ingreso a los recitales, a los conciertos, a todo eso, de una manera muy fácil. Me es fácil entrar. Hablo con las personas, me hago pasar por las personas que laburan ahí. Siempre sin molestar a nadie. Mi idea no es traerles problemas… Y entré a la casa. Yo hago contenido para que la gente se divierta”.

Además, reveló como nació la oportunidad para meterse: “Fui a ver a unos amigos que jugaban al fútbol al lado de la casa de Gran Hermano y dije 'este es mi momento. Voy a probar'. Probé (entrar) y no me costó nada”.

“Yo salí como de mi casa, tranquilo. Nadie me fue a buscar. Yo me fui a mi casa, edité y subí el video. Ahí empezó toda esta locura y estoy súper agradecido. No puedo creer la repercusión que tuvo esto”, agregó el tiktoker.

Sin embargo, tras el relato del joven apareció el periodista Paulo Kablan, quien lo cruzó en vivo por sus actos: “Te pueden denunciar, porque lo que estás contando son delitos”. Sin mostrar mucho interés, el joven le contesó: “Si, obvio”.

“La violación de domicilio es un delito penal. Vos lo haces divertido, pero si entrás a la casa de una familia te pueden cagar a tiros o te pueden meter en cana. Porque es un delito penal. Por ahí estas incentivando a otros pibes y no está bueno”, continuó el periodista especialista en delitos.

Sin embargo, El Wandi salió de la situación completando la idea de que él no incentiva a nadie, solo hace video de entretenimiento para alegrar a la gente.