Quiero Más, la rotisería de la calle Bahía Blanca empezó a recibir a sus comensales desde antes de las 12. Allí la porción costó 295 pesos y sus compradores aseguraron que es el mejor locro de la capital.

Facundo y Lucas son dos jóvenes salteños que vinieron a la ciudad por trabajo. Mientras esperaban que les llegue el turno para comprar su porción no podían sacar de su mente el “grandioso” locro del abuelo “Germán”.

“El locro es una comida muy tradicional, vamos a ver si acá sale tan rico como en Salta. Mi abuelo hace una olla tan grande que comíamos una semana entera, en esa olla no podía faltar el chorizo español, el huesito dulce, la tripa, los porotos, el maíz y la cebollita verde para el final”, describió Facundo, quien agregó que todo lo cocinaba al fuego de leña.

En esta rotisería la porción sale 295 pesos y uno de sus dueños, Juan Carlos, aseguró que se vendió “más que el año pasado”.

“Tuvimos que aumentarlo un 45% en comparación con el 2018 cuando costaba 198 pesos. Pero la verdad que la gente nos sigue eligiendo”, comentó mientras no paraba de entregar pociones de locro.

En todas los comercios u ollas comunitarias la mejor parte se la llevaban los que llegaban con sus propios tupper u cacerolas. La yapa en esos casos era la más sabrosa.

Otra de las rotiserías donde se vio cola para llevarse su locro del 1° de Mayo fue Mallorca de la calle Lainez. Allí los vecinos y vecinas esperaban sin quejarse el turno para llenar su olla. La porción costaba 500 pesos, pero los vendedores aseguraron que alcanzaba para dos comensales.

“Siempre vengo a comprar acá, creo que es el mejor lugar”, contó contenta Susana, vecina de la zona quien además aseguró que no le pareció caro.

Mirian y Víctor llegaron en pareja a comprar su almuerzo que están esperando hace días. “Me gusta mucho comer locro así que vengo acá que sé que lo hacen muy rico. Además, no me parece caro, todo está carísimo hoy en día”, comentaron.

Patricia, otra vecina de la zona contó que se lleva porciones para seis comensales. “No sé hacerlo, así que no me queda otra que comprarlo, igual no me parece caro teniendo en cuenta todos los ingredientes”, consideró.