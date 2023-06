El tuit de Daniela de GH que confirmó el noviazgo de Julieta Poggio y Marcos Ginocchio

A poco más de una semana desde que Julieta Poggio anunciara que se terminó su relación con Luca Bardelli, los rumores de que se encontraría en pareja con Marcos Ginocchio aumentan. Pero no sólo eso, sino que Daniela , su mejor amiga, confirmó la relación.

“Julieta cortó con Lucas no el día que lo blanquearon, fue hace más tiempo, pero el ex novio no estaba del todo convencido y creo que ella también encontró otra vida y otro mundo”, comentó Yanina Latorre en LAM para poner en contexto el nuevo romance.