El chisme sobre Marcos Ginocchio tras los rumores de romance con Julieta Poggio

"Voy a contar algo de Marcos y Juli Poggio. Ayer hablamos con Nacho (Castañares) y él dijo que ellos ahora no están juntos porque Juli recién se separa y está atravesando el duelo. Pero que a futuro no se sabe", anticipó la panelista de Mañanísima.

Acto seguido, Estefi sostuvo que Marcos está en pareja con la salteña Julieta Illescas: "Me confirman que Marcos no solo no tiene nada que ver con Juli Poggio, sino que sigue con su novia salteña. Él no la muestra, pero está con esa chica. Nunca dejó de estar".