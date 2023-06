Tras los rumores, Romina Uhrig habló de la salud de Caramelo

Gran Hermano 2022 finalizó hace ya varios meses, y a pesar del tiempo que pasó, todo lo que dejó el reality de Telefe pegó fuerte en la gente, la cual sigue teniendo una fuerte conexión con los hermanitos que pasaron por la casa, y que ahora atraviesan diferentes, aunque muchos se muestran en comunión. Tal es el caso de Romina Uhrig , quien durante el reality generó mucha polémica por haber sido ex diputada .

Y ahora, la ex hermanita rompió el silencio tras ser acusada nuevamente de maltrato animal, ya que recordemos que ella fue quien adoptó a Caramelo, uno de los canes que entraron a la casa durante la etapa final e hicieron compañía a los jugadores.

HOIE5NDU25HFFNQMO6LPHFBUEA.avif Romina Uhrig y el video de Caramelo post baño

“Caramelo recibe mucho amor, vive muy bien. Le habíamos hecho un video e hicieron una captura de esa foto. Están diciendo que tiene carita triste, que es maltratado... La primera y la segunda foto es de cuando apenas los bañamos. Sale así despeinado porque tiene pelito de bebé. Ya es así su pelo, me lo dijo la doctora”, arrancó diciendo.

Por último, la exdiputada reconoció que trata de no escuchar los comentarios malintencionados, aunque le es difícil. “Él está feliz, lo amamos un montón. Yo me encuentro tranquila y no entiendo por qué la gente está llena de odio”.

Por otro lado, hace unos días, Romina se retrató en un lujoso, grande y cómodo sillón del living de su casa junto a una de sus hijas y las tres mascotas de la familia, donde se encontraba justamente el tan famoso Caramelo.