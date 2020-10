El video inclusivo que nació en Neuquén y es furor en las redes

“Quería hacer algo distinto e inclusivo. Mostrar eso a lo que muchas veces no le damos importancia, ponerlo en primer plano y disfrutarlo. Entender que es una lengua, no es solo para unos pocos”, describió el músico.

En mayo pasado el "Tano" logró emocionar a todo el Alto Valle con un video filmado con sus dos hijos, en dónde le cantaban a sus abuelos y proponían pasar un mes con ellos cuando pasara la pandemia del coronavirus. Ese video ya se reprodujo más de 46 mil veces en You Tube. Esta vez, el músico local se propone de nuevo llegar hasta los corazones de muchos.

La idea le estaba resonando en la cabeza hacía tiempo y finalmente un amigo lo presentó con Nahuel Sepúlveda, Intérprete de Lengua de Señas Argentina y Española (ILSA-E) y profesor, quien además lo conectó con María Fernanda Zapata (persona Sorda - LSA).

El nuevo single que ya se puede disfrutar en You Tube fue producto de mucho trabajo. “Interpretar una canción en lengua de señas es diferente a traducir algo, esto llevó un trabajo arduo de equipo, entre Nahuel y Fernanda fueron armando la integración de la canción”, explicó Cuozzo.

interpretes lengua senas.jpg

La filmación de la canción la hicieron a la vera del río Limay en Neuquén, y en ella quedó captada mucha emoción de parte de Fernanda hacia la letra y la música realizada por Cuozzo.

El artista cipoleño contó a LM Neuquén que quiso invertir lo que se ve siempre en la televisión cuando se realizan traducciones a la lengua de señas. “La pongo a ella en el primer plano y yo chiquito al costado, y trato de no moverme mucho, no mover las manos, darle el plano central a Fernanda”, describió sobre el video de su último tema.

Embed

“Lo más lindo es la expresión corporal que tiene ella. Es llamativo, por lo menos para mi que no conocía tanto sobre las personas sordas, que baila al tempo de la canción, y es muy interesante ver lo que hace ella en conjunto con Nahuel”, describió Cuozzo, quien además aseguró que no puede poner en palabras “exactas” todo lo que aprendió sobre la lengua de señas.

Cuozzo contó además que si bien él no conocía esta lengua, al ver a Fernanda interpretar su tema musical sentía que lo entendía. “Ellos trabajan primero la letra, realizan como un resumen en una especie de fonética que manejan, y a esa fonética le hacen su interpretación. Es tan amplio lo que hacen que no lo terminás de entender y según me explicaron por eso, es muy importante que las personas que realizan interpretaciones de canciones sean personas sordas”, relató.

Gabriel Cuozzo.

“Lo que hizo ella me terminó sobrepasando a mí por lo espectacular que es. Y el video terminó siendo mucho mejor y más lindo de lo que esperaba, así de sencillo y todo. Ella y su lengua se comieron la canción”, considero emocionado con el resultado final.