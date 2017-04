El Xeneize brilla en el torneo y se opaca en las redes

Sin embargo, eso no quita que puertas adentro tanto la dirigencia como el cuerpo técnico estén analizando una sanción contra Cristián Pavón y Jonathan Silva.

Es por el video de Instagram publicado por el delantero y el defensor la noche del sábado, que irrumpió en la tranquilidad xeneize para agitar la jornada previa a la victoria 3-1 contra Vélez en Liniers.

“Yo no tengo redes sociales”, se exculpó el Melli a la salida del partido y agregó: “Lo voy a ver, lo voy a charlar. Jugué 10 años en Boca y sé las responsabilidades que hay que asumir. Hay que saber llevar esa responsabilidad”.

Más allá del tono cortés y de la habilidad del entrenador para eludir el asunto y patearlo para adelante, el tema lo incomoda porque no es la primera vez que ocurre.

En octubre aparecieron en Twitter fotos de Ricardo Centurión desnudo y capturas de Whatsapp de un diálogo íntimo entre Andrés Cubas y una chica, y es evidente que los futbolistas no toman dimensión de los hechos. A estos episodios se agregan la pelea entre Silva y Juan Insaurralde en pleno entrenamiento, el accidente de tránsito que protagonizó Centurión una madrugada estando bajo los efectos del alcohol.

En las conversaciones de Twitter, varios usuarios aseguraron que Pavón y Silva estaban fumando durante el breve video grabado en vivo como parte de las Instagram Stories del perfil del delantero, pero lo concreto es que no hay capturas de pantalla que confirmen esas afirmaciones.

La dirigencia junto con el cuerpo técnico evaluarán sanciones económicas o deportivas contra Silva y Pavón.

Evalúan sanciones

El hecho de saber si fumaron o no y qué fumaron podría no ser tan importante si no fuera porque Guillermo decidió echar a Daniel Osvaldo por prender un cigarrillo en el vestuario de Nacional, en Montevideo, en 2016. Pero más allá de eso, los mellizos querrán saber por qué los futbolistas estaban despiertos a la 1 de la mañana del domingo. Y, en todo caso, por qué no tener el cuidado de que ese hecho quede en la intimidad de la concentración.

En este escenario, el club evaluará los pasos a seguir y no descartan una sanción económica o deportiva.

Exhibicionismo y peleas internas

Centurión posó desnudo

Uno de los primeros escándalos mediáticos que involucraron a un jugador de Boca fue cuando se dieron a conocer por Twitter fotos de Ricardo Centurión desnudo en la intimidad de su hogar.

Piña va, piña viene

El Xeneize vivió un momento poco feliz cuando Juan Insaurralde y Jonathan Silva se tomaron a golpes de puños durante un entrenamiento. Los jugadores fueron sancionados y pidieron disculpas públicas.