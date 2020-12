El youtuber realiza una descripción en off de lo sucedido, que coincide con la versión que brindó el propio juez Piedrabuena a la prensa. "Se puede ver como el juez llega a la línea de cajas y luego pasar las cosas, el cajero comienza a insistir constantemente con la medida de seguridad de que no pueden estar dos personas juntas. El juez Piedrabuena encontrándose incapaz de cargar las cosas por su reciente operación y pagar al mismo tiempo por la medida, decide dejar la compra y retirarse", comienza el relato sobre lo sucedido el sábado 12 de diciembre, a las 14:06, tal como registraron las cámaras del comercio.

Luego, da cuenta de que el policía lo empieza a seguir al juez y le realiza "un acoso policial". "Según testigos del lugar, el juez todo el tiempo gritaba que estaba operado y el policía hacía caso omiso a esta premisa", expresa el youtuber y a continuación, acompañando al desarrollo de los videos, habla de la esposa "quien va corriendo preocupada por su marido" e incluso adelanta que el accionar de la mujer "fue en defensa de un tercero".

"Te dije que no me sigas y me agarras de un brazo, te digo frena, frena. Querés que te muestre que estoy operado", se escucha decir al magistrado al efectivo que lo había reducido y tirado al piso, ante la vista de todo. También se escucha a la mujer decirle al efectivo "le hirió el honor porque no le quiso contestar y que lo único que hice fue sacarte de encima de mi marido que está operado", cuando el policía le dijo que ella le pegó y que está todo grabado en la cámaras.

La siguiente imagen muestra como un efectivo lleva arrastrado al juez hasta el sector del pasillo de los baños y ahí el relator destaca que una de las personas de seguridad se queda de espaldas a la cámara para "tapar la cámara". A ese lugar, arriba la esposa del magistrado con su teléfono en mano para registrar lo que pasaba, pero "la policía trata de tapar el teléfono y entre dos policías someten a la esposa del juez".

Luego, la mujer le exhibe a los policías las marcas en sus brazos que le provocaron; mientras se ve que la mujer policía también señala algo en su brazo al mismo tiempo. Tras ello, el matrimonio es esposado y sacado por un pasillo trasero "como dos delincuentes" para trasladarlos a la Comisaría Primera, donde estuvieron demorados hasta las 17. Cabe recordar que el juez manifestó que nunca le informaron el motivo de la detención hasta después de ser liberado.

"¿Realmente tenemos que ser tan crueles contra un hombre que lo único que hace mal para ojos de la sociedad es ser juez? ¿Realmente tenemos que ser tan crueles contra una pareja de adultos mayores que tuvieron que sufrir una HORRIBLE agresión policíaca? ¿Por qué defendemos a la Policía y no defendemos al juez? Gente, no critiquemos a alguien por su oficio, sino lo conocemos en persona. Me gustaría desearle suerte al juez Piedrabuena y que pronto pueda volver a estar tranquilo con su familia, lejos de toda esta exposición y sufrimiento que debe tener solo por unas personas crueles que hacen esto", sostuvo el youtuber y comparó el caso con "un muerto más de la brutalidad policíaca, que por tener placa se creen que pueden golpear a cualquier persona".

Tras ello, el youtuber anexa un extracto del video que subió la propia esposa del magistrado, Liliana Geldrez, en su cuenta oficial de Instagram. En el mismo la mujer exhibe las marcas de la agresión policial sufrida y asegura que jamás golpeó a ningún efectivo. "Dice que le rompí una costilla con esta manito, miren como me dejaron la muñeca y los brazos. A mi me cagaron a azotes, me tiraron al piso. Me pateo en el piso entre ella y otro varón más. Cuando me tenían tirada en el piso mi esposo tuvo que decir que era funcionario y ahí dejaron de pegarme", expresa la mujer, quien asegura que en la alcaldía fue humillada por sus alpargatas.