El zapalino, un ejemplo

No cabe duda de que ayer el zurdo del Sporting Lisboa se ganó el puesto con su sólida actuación. Scaloni lo puso por primera vez en el equipo titular en esta Copa América y Marcos le aportó a la selección lo que necesitaba: mayor equilibrio, otro ritmo. Pero hay un trasfondo, un mensaje que deja esta increíble historia que protagoniza el héroe regional para los más pequeños. La enseñanza es para aquellos que empiezan a dar sus primeros pasos en el más popular de los deportes, en nuestras canchas. Los milagros existen, los sueños se hacen realidad. No hay utopías ni barreras cuando se está decidido a luchar por lo que se ama. Y si no, que lo diga el propio Acuña.