Eliminatorias: por qué a Ecuador le podrían descontar 3 puntos más

Se debe a que la FEF fue intimada por la FIFA el 10 de agosto a abonarle la deuda de 2 millones de dólares que tiene con Gustavo Alfaro, su ex entrenador, en los siguientes 45 días. Si bien el plazo se cumpliría el domingo 24 de septiembre, aún no han hecho el pago ni lo harán.

Es por eso que desde Colombia instalaron que este motivo llevaría a que el TAS vuelva a descontarle entre 3 y 6 puntos a la Selección Ecuatoriana de cara a las Eliminatorias. Sin embargo, se explicaron los motivos por los que no corre este tipo de sanción.

“No hay tal noticia, eso sólo es aplicable cuando se han irrespetado plazos y términos de la Comisión Disciplinaria de la FIFA. Este caso aún está en apelación por la parte de Alfaro mismo”, detalló Francisco Egas, presidente de la FEF.

“No hay todavía una decisión en firme ni un plazo definido en torno a la demanda. Ahorita recién están corriendo los plazos para presentar apelaciones”, explicó desde Ecuador, el presidente de la Federación para desestimar la noticia.

No puede existir esta sanción de deducción de puntos porque esta sanción solo es para CLUBES, y en el caso no consentido que se aplique a FEF: debe existir una resolución en firme, que esté ejecutoriada, es decir, que haya pasado por todas las instancias en FIFA, incluido el TAS… — Mariela Díaz Aragón (@la_abogada_) September 19, 2023

Por su parte, la abogada Mariela Díaz utilizó sus redes sociales para explicar por qué Ecuador no sufrirá la pérdida de puntos: "No puede existir esta sanción de deducción de puntos porque esta sanción sólo es para CLUBES, y en el caso no consentido que se aplique a FEF: debe existir una resolución en firme, que esté ejecutoriada. Es decir, que haya pasado por todas las instancias en FIFA, incluido el TAS de ser el caso".