Cuántos millones de dólares le ganó Alfaro a Ecuador en un juicio ante la FIFA

La FEF ha sido condenada a abonar un monto cercano a los USD 2 millones netos, además de intereses hasta la fecha de efectivo pago. La FIFA insta a la FEF a cumplir con el pago dentro de los siguientes 45 días, bajo la amenaza de retener el 20% de la próxima cuota FIFA Forward que corresponda a la FEF, hasta que el pago se realice.

Si la FEF persiste en no cumplir con el pago, la FIFA tiene previsto retener otro 20% de la siguiente cuota FIFA Forward. En caso de que los acreedores lo soliciten, el asunto podría ser remitido a la Comisión Disciplinaria de la FIFA. La FIFA aún debe proporcionar los fundamentos de su resolución, lo que se espera en los próximos días. Tras esto, ambas partes tendrán la posibilidad de apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Francisco Egas, presidente de la FEF, ha hecho referencia en varias ocasiones a la deuda que la entidad tiene con Alfaro. En mayo, Egas explicó: "Tenemos pendientes el tema de Alfaro, no es que no le pagamos porque no teníamos sino una disputa por un monto importante que él dice que debe recibir y nosotros creemos que no, y eso está en los tribunales de FIFA".

"La diferencia con Alfaro es de 1.200.000 dólares. Una buena parte de eso corresponde a un monto que él pretende cobrar aduciendo que la etapa de grupos se denomina 16avos. de final y le corresponde el 10% de que entrega FIFA, en eso radica la gran mayoría de ese monto, que es un tema bastante tirado de los cabellos", comentó el dirigente en su oportunidad.