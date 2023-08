Los memes anti River que dejó la clasificación de Boca a los cuartos de la Libertadores

Embed Romero en los penales | Armani en los penales. pic.twitter.com/NR91cIclzW — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) August 10, 2023

El equipo dirigido por Jorge Almirón vivió un primer tiempo algo desequilibrado, y aunque mostró una gran mejoría en el segundo tiempo enfrentando a un rival que no se achicó en la Bombonera, no pudo vencer en los 90 minutos. Boca se adelantó dos veces en el marcador con goles de Miguel Merentiel y Luis Advíncula, pero no pudo mantener la ventaja tras los festejos de Alfonso Trezza y Juan Ramírez, quienes aprovecharon desajustes defensivos por el lado de Frank Fabra.