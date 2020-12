Élite: la transformación física de Ester Expósito

En la imagen de la temporada que comenzó todo el fenómeno de la serie juvenil, se ve a una Ester con aspecto más infantil con el cabello en un tono castaño claro, unas mejillas rellenas y un rostro con una apariencia totalmente natural.

En la foto del medio, correspondiente a la temporada 2, se nota un gran cambio en la actriz española, que aunque aseguró que no se ha sometido a ninguna operación estética, luce una nariz más perfilada, unos labios más carnosos que realzar con una cabellera con destellos rubios.

En la tercera imagen, que es de la tercera temporada de Élite, en la cual el personaje de Ester Expósito tomó más relevancia, al cambio de la nariz y los labios de la novia de Alejandro Speitzer se le sumó un notable adelgazamiento de mejillas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Netflix Latinoamerica (@seriesnetflixoficial)

Esta imagen reavivó los rumores de que la actriz de Élite se ha sometido a múltiples operaciones estéticas para lograr su aspecto físico actual, hipótesis que la misma Ester desmintió a principios de octubre.

"Pues no me he realizado ninguna rinoplastia, ni bichectomía ni cirugía estética. Antes de hacer afirmaciones (no suposiciones u opiniones) hay que comprobar la información. Son muchxs lxs jóvenes que me siguen y que podrían influir estas mentiras", expresó la novia de Alejandro Speitzer.

"Así que supuestos profesionales y determinados medios de comunicación sean responsables y dejen de utilizar mi imagen para hablar del resultado de cirugías que no tengo. Más profesionalidad", exigió para cerrar.