"Siempre la echo de menos. Lucrecia está presente todo el tiempo. La verdad es un personaje que va a marcar mi vida y carrera por siempre. Pero yo no me alejo, no abandono Élite. Al contrario sigo estando allí y sigo al pendiente de mis compañeros, la historia y todo lo que pasa. Para mí Élite es casa. Sea esta cuarta temporada en la que no estoy, una quinta o una sexta, Lucrecia está muy feliz en Nueva York", dijo a RPP Noticias.

A continuación, algunas de las frases más recordadas de Lucrecia Montesinos en Élite

-La arrogancia es un lujo que solo las personas con dinero nos podemos dar.

-Nunca ames a alguien que te haga sentir ordinario.

-Tú y yo somos igualitos, ¿Qué no era esto lo que querías?, ¿Qué dejara de contenerme? Pues aquí estoy, desatada.

-Gran noche... Yo estoy hasta la madre de estar fingiendo.

-Yo no sé qué es lo que hago siempre que acabo traicionada y decepcionada de gente que le doy mi apoyo.

-¿Tú sabes por qué soy la mejor? Porque nunca me conformo.

Lucrecia Montesinos.jpg Élite: las mejores frases de Lucrecia Montesinos

-Somos mujeres y no me gusta que los hombres jueguen con nosotras.

-Soy como Suiza: un país bello, rico y no me meto en las guerras de nadie.

-No necesitas a nadie, y muchos a un hombre, Nadia. Sé la mujer que ha sido capaz de vencerme a mí, a la que admiro.

-Te envidio, de buena manera y de la mala también, y pareces un pistacho.

-So… Sí, estoy llorando, se me quiebra la voz y no sé qué hacer… I have feelings, bitch!