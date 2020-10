Élite en Netflix: Danna Paola espera regresar a la serie

Entrevistada por Javier Ponzone para Gente, Danna Paola confesó: "Siempre he sido muy perfeccionista desde que tengo uso de razón, desde chiquitita. Puedo decir que a los doce años entendí que era muy perfeccionista. Me considero realmente alguien que se preparó siempre para lograr sus objetivos. No acepto un no como respuesta y no es por ser caprichosa, sino que realmente soy muy determinada".