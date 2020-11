Ellen Pompeo: las fotos de la doctora Grey que querés ver

En otras de sus publicaciones, podemos observar a la estadounidense, compartir momentos disfrutando de sus hobbies o pasatiempos como salir a comer, nadar, bucear y sobre todo, muestra una de sus grandes pasiones: el cuidado y el respeto por el medio ambiente.

Más de Ellen Pompeo

Ellen Pompeo es una afamada actriz nacida en los Estados Unidos y es muy conocida por su papel protagónico de Meredith Grey en la serie de televisión de la ABC, Grey's Anatomy o en español, La Anatomía de Grey.

Grey's Anatomy, es una serie estadounidense creada por Shonda Rhimes. Se estrenó el 27 de marzo de 2005 en la cadena ABC y narra el día a día de los cirujanos de un ficticio hospital de Seattle, aunque la serie se rueda en Los Ángeles.

La serie ha sido muy rentable a nivel comercial y además ha obtenido muy buenas críticas. En su primer episodio alcanzó a ganar la atención de nada más y nada menos que 16.27 millones de espectadores,​ y el final de la primera temporada atrajo a 22.22 millones de espectadores.

La segunda y tercera temporada se ganó los corazones de la audiencia, con un rating de aproximadamente 19 millones de personas atentas viendo la serie;​ alcanzando el mayor número de audiencia con el episodio «It's the End of the World», de la segunda temporada, el cual fue visto por 38.1 millones de espectadores tan sólo en los Estados Unidos.