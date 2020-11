Elon Musk: El segundo hombre más rico del mundo

Este ascenso en prestigioso Ranking se dio luego que las acciones de Tesla ganarán 6,5 de su valor, lo que permitió a Elon Musk ganar 7 mil 200 millones de dólares en un solo día.

Elon Musk, de 49 años, sumó mil 3000 millones de dólares a su fortuna desde principios de este año. Según el listado de multimillonarios que publica Bloomberg, replicado por algunos medios de comunicación, tres cuartas partes del patrimonio de Musk se corresponde a las acciones de Tesla, que han multiplicado su precio por cinco este 2020.

La primera posición el alista de millonarios de Bloomberg es ocupada por Jeff Bezos, propietario de la empresa estadounidense de tecnología Amazon, sigue siendo el primero entre las personas más ricas del mundo con una fortuna de 182.000 millones de dólares.

Diferencias entre Musk y Gates

A decir de algunos medios especializados, las diferencias entre Elon Musk y Bill Gates no sólo se limitan a ver quién es más acaudalado, también ambs millonarios han protagonizado varios cruces de opiniones en redes sociales en donde, por ejemplo, el fundador de Tesla aseguró que Gates "no tenía ni idea" sobre camiones eléctricos, en respuesta a una publicación de Gates en la que sugirió que la electricidad probablemente no sería una solución práctica para propulsar vehículos pesados de largo recorrido.

Además, la pandemia provocó palabras más duras entre ambos. Musk ha minimizado con frecuencia los riesgos del Covid-19, cuestionando los datos sobre su propagación y fatalidad. Por su parte, Gates desestimó los comentarios de Musk. "Espero que no confunda las áreas en las que no está demasiado involucrado", lamentó.