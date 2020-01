Eminem rapea al ritmo de "Ámame Peteribí" de Spinetta

Si bien la familia había pedido escuchar el tema antes de ser lanzado, por una cuestión de seguridad, la productora del norteamericano se negó. Sin embargo, sí aceptaron llamar a Catarina para hacerle escuchar la canción directamente.

Stepdad

Emoción: Los hijos del ex Pescado Rabioso se mostraron orgullosos por la novedad.

“No sabíamos el nombre del tema ni cuándo iba a salir. Pedí que me lo manden para escucharlo antes de dar la aprobación final y me dijeron que no se podía, que la única forma era llamarme y hacérmelo escuchar por ahí. Me emocioné. Fue re loco escucharlo rapear sobre la música de papá. El riff de Pescado sonaba todo el tiempo en loop”, contó.

“Me pone muy orgulloso que Pescado Rabioso esté dando vueltas, mezclado con la música urbana, es re groso. Es un classic Eminem rapeando sobre una base más rockera. El resultado suena terrible, ‘Peteribí’, además, siempre estuvo letal, muy funkera”, agregó Dante, emocionado por lo acontecido.

Pese a la alegría, el integrante de Illya Kuryaki manifestó que no sabe por qué Eminem eligió ese tema de su padre. “Hay un montón de interrogantes que también tenemos nosotros. No sabemos cuánto sabe de Spinetta, sí que pidieron información de quién era. Por ahí se encontraron con algo que les llamó la atención y decidieron usarlo... Es algo muy importante lo que pasó, que la música de mi viejo esté expandiéndose, esa es la data”, finalizó Dante.