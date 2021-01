Emma Stone espera a su primer hijo

¡Se acabó la especulación! La actriz Emma Stone y su esposo el escritor del show SNL, Dave McCary, están esperando su primer bebé, confirmó la revista US Weekly.

Las imágenes llegan poco después del anuncio que realizó Stone, donde confirmó su salida de una producción que iba a protagonizar junto a Brad Pitt por “conflictos de programación”, según el citado medio. Hace unos días atrás el tabloide The Daily Mail había captado a Emma Stone luciendo una pancita mientras paseaba por la ciudad de Los Angeles , y habían estallado los rumores sobre el posible embarazo de la actriz de La, La Land.

Emma Stone había dicho hace años a un medio que no deseaba convertirse en madre pero poco después se retractó y dijo cómo su perspectiva sobre los niños y el matrimonio cambiaron. "Cuando era adolescente, pensaba, nunca me casaré, nunca tendré hijos. Y luego me hice mayor y pensé, realmente quiero casarme, realmente quiero tener hijos", dijo Emma en 2018.

Pero en 2017 ya estaba saliendo con el escritor del programa de televisión Saturday Night Live, David McCary, y en 2019 se comprometieron y a inicios de 2020 se casaron en una ceremonia privada de la que pocos detalles conoció la prensa. La pareja ha decidido mantener alejada su relación del ojo público.

Aunque la pareja no se ha pronunciado al respecto del embarazo la actriz camina por las calles de Los Angeles luciendo una abultada pancita, su tapabocas y una gorra para mantenerse protegida del Covid y del sol.